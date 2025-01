Etat für Kurstadt Finanzielle Spielräume werden in Bad Ems enger 24.01.2025, 15:19 Uhr

i An der Einmündung der Viktoriaallee zur Silberaustraße soll ein Kreisverkehr entstehen, der dort für eine Entschärfung des Verkehrs sorgen soll. Das ist eine der Investitionen, die im Haushalt der Stadt Bad Ems stehen. Über das Zahlenwerk wurde jetzt im Stadtrat ausführlich gesprochen. Andreas Galonska

Noch ist die Finanzlage in Bad Ems halbwegs zufriedenstellend, aber das dürfte sich in den kommenden Jahren nicht mehr halten lassen. Trotz angespannter Lage werden etliche wichtige Investitionen angegangen.

Ein ausgeglichener Haushalt – was will man mehr? So einfach lässt sich die Lage in Bad Ems allerdings nicht auf den Punkt bringen, denn trotz aller Freude über das Zahlenwerk waren auch die kritischen Stimmen unüberhörbar. Obwohl die finanzielle Situation nicht üppig ist, konnten doch etliche Investitionen genannt werden, die die Kurstadt angehen will.

