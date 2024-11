Limburg Finanziell „harte Zeiten“ für Limburg Stefan Dickmann 20.11.2024, 09:13 Uhr

Die Pflicht schlägt die Kür. Das prophezeite Limburgs Bürgermeister Marius Hahn mit Blick auf den Haushalt 2025. Die Rücklagen müssen kräftig geschröpft werden. Und das nächste Megaprojekt wartet bereits.

{element}Die finanziell guten Jahre gehen für die Stadt Limburg zu Ende. Die Folge: Was muss, muss auch weiterhin sein, was kann, wird nicht mehr können, die Pflicht schlägt die Kür. Das zeichnet sich bereits vom kommenden Haushaltsjahr an ab: „Die Zeiten werden härter“, kündigt Limburgs Bürgermeister Marius Hahn im Gespräch mit unserer Zeitung an.

