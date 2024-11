Nastätter Kerbezug steuert interkommunal durch enge Straßen mit seinen Bildschirmhits Filmstars finden ihren Weg durch die Stände: Kerbezug begeistert die Nastätter Thorsten Stötzer 28.10.2024, 15:00 Uhr

i ths

Vordächer einklappen, Auslagen zurückrollen und ein wenig die Luft anhalten. Dann schaffen es auch ein transsilvanisches Hotel oder das Schiff „Black Pearl“ aus „Fluch der Karibik“ mitten durch die mit Ständen und Buden vollgestellten Straßen beim Nastätter Oktobermarkt. Der Kerbezug bringt es ohne nennenswerte Blessuren und bei nur minimaler Rauchentwicklung an sein Ziel und unterhält die Zuschauer hervorragend.

Was an diesem Nachmittag noch auffällt, ist die interkommunale Zusammensetzung der 18 Zugnummern. Die reicht weit über die traditionell von auswärts kommenden Musikgruppen hinaus. In diesem Jahr sind dies übrigens der Spielmannszug Singhofen, die Kolping-Kapelle Kamp-Bornhofen, die trommelnd marschierende Drumband aus Büdingen und die bunten „Vallerer Tröteköpp“ aus Vallendar.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen