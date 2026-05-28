„Kujau des Fernsehens“ Filmfälscher aus Lahnstein sorgte für riesigen Skandal Tobias Lui 28.05.2026, 06:00 Uhr

i Ein Dokumentarfilm über den Lahnsteiner Michael Born läuft aktuell in den Kinos. Die Regisseure sind in der kommenden Woche im Kino Lahnstein zu Gast. Tobias Lui

„Fake News“ gab es schon vor 30 Jahren, sogar aus Lahnstein: Dokumentarfilmer Michael Born produzierte gefälschte TV-Reportagen für bekannte Magazine. Der Medienskandal ist jetzt Thema eines Films – und die Regisseure kommen auch nach Lahnstein.

Seine Videos sorgten für einen der größten Medienskandale in der deutschen Geschichte: Der Lahnsteiner Filmemacher Michael Born ging 1996 als „Kujau des Fernsehens“ in die Geschichte ein. Über Jahre produzierte er für Fernsehmagazine wie Stern TV oder Spiegel TV Dokumentarflilme, die als Fälschung entlarvt wurden.







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