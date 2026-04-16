Filmisches Fundstück Film aus dem Jahr 1914 zeigt Bahnhofsvordach Nassau Andreas Galonska 16.04.2026, 17:00 Uhr

i Diese Aufnahme aus einem Film von Oskar Barnack aus dem Jahr 1914 zeigt im Hintergrund das Vordach in Wetzlar. Es wird später dort abmontiert und in Nassau wieder aufgebaut worden sein. Oskar Barnack

Ein neu entdecktes Dokument zeigt, dass das frühere Vordach des Bahnhofs in Nassau tatsächlich in Wetzlar gestanden hat. Ein Standbild aus einem Film von 1914 belegt die Übereinstimmungen in der Gestaltung.

Wieder hat sich ein Puzzlestück bei der Suche nach dem Ursprung des Vordachs am Nassauer Bahnhof aufgetan, das vor zehn Jahren abgebaut worden ist. Nun präsentiert Herbert Baum, Vorsitzender des Nassauer Geschichtsvereins, ein Standbild aus einem Streifen des Filmpioniers Oskar Barnack, dem Erfinder der Kleinbildkamera aus dem Hause Leica.







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