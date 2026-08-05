Rhein in Flammen in Lahnstein Feuerwerke in Lahnstein sollen wie geplant stattfinden Mira Zwick 05.08.2026, 14:00 Uhr

i Die Feuerwerke zu Rhein in Flammen sollen in Lahnstein stattfinden. Stefan Sauer/dpa. picture alliance / dpa

Der Schiffskonvoi zu Rhein in Flammen fällt aus, doch die Feuerwerke in Ober- und Niederlahnstein sollen stattfinden. Trotz Trockenheit hält Lahnstein an den Planungen fest. Welche Vorkehrungen die Stadt für den Brandschutz getroffen hat.

Die anhaltende Trockenheit bereitet auch in Lahnstein Sorgen. Schlechte Vorzeichen für Rhein in Flammen also? Zumindest mit Blick auf das Feuerwerk gibt die Stadt vorsichtig Entwarnung. Nach aktuellem Stand soll der Höhepunkt des Festwochenendes wie geplant stattfinden.







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