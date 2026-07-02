Fortschritte bei Neubau
Feuerwehrgerätehaus Miehlen: Neubau kommt gut voran
Vor genau einem Jahr begann der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Miehlen.
Vor genau einem Jahr begann der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Miehlen.
Mariam Nasiripour

Vor einem Jahr fiel in Miehlen der Startschuss für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Inzwischen sind dort deutliche Fortschritte erzielt worden.

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Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) in der Bahnhofstraße in Miehlen macht Eindruck, wenn man direkt davorsteht. Das Gebäude befindet sich seit einem Jahr im Bau. Erforderlich wurde der Neubau, weil das alte Gebäude mit seinen fünf Hallen nicht mehr genügend Platz bot, sagt Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering.

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