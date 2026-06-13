Nach umfangreicher Sanierung Feuerwehrgerätehaus in Lierschied wiedereröffnet Ulrike Bletzer 13.06.2026, 15:00 Uhr

i Symbolträchtiger Akt: VG-Bürgermeister Mike Weiland (rechts) und Ortsbürgermeister Andreas Dillenberger durchschneiden ein goldenes Band vor der frisch renovierten Feuerwehrunterkunft. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Nach jahrelangen Planungen und einem Baubeginn Anfang 2025 war es nun endlich soweit: Das sanierte Feuerwehrgerätehaus in Liescheid wurde feierlich eröffnet. Dabei hat die umgestaltete Bleibe der Floriansjünger so einiges zu bieten.

Was lange währt, findet mit einer kurzen Rede seinen Schlusspunkt: Bereits 2021 habe es erste Vorüberlegungen zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Lierschied gegeben, blickte Mike Weiland als Bürgermeister und oberster Feuerwehrchef der Verbandsgemeinde Loreley jetzt, fünf Jahre später, bei der offiziellen Wiedereröffnung des Gerätehauses, auf die Anfänge zurück.







Artikel teilen

Artikel teilen