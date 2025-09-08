Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Damit das so ist, übte der Waldbrandzug des Rhein-Lahn-Kreises einen Großeinsatz im Wald bei Winden.

31 Kameraden und zehn Einsatzfahrzeuge haben am Samstag an einer Übung des Waldbrandzugs des Rhein-Lahn-Kreises in Winden teilgenommen. Mit solchen Übungen, die drei Mal im Jahr stattfinden, sollen nicht nur die Einsatzabläufe verfeinert, sondern auch die Koordination im Waldbrandfall verbessert werden. Außerdem geht es dabei um praxisnahe Übungen zur Brandbekämpfung und Verbesserung sowie Vertiefung der Vorgehensweisen.

Die Übung begann mit der Verteilung der Einsatzkräfte auf drei Gruppen durch Boris Hillenbrand, Waldbrand-Zugführer. Eine Gruppe wurde zum Aufbau des Wasserübergabepunktes abkommandiert. Die beiden anderen Gruppen wurden auf die beiden Lösch-Stationen verteilt. Mit Flatterbändern simulierten die Einsatzkräfte aus Holzappel, Kamp-Bornhofen, Lahnstein, Dachsenhausen, Katzenelnbogen und Nassau einen Vegetationsbrand, wie es im Fachjargon heißt. Nach einer Stunde tauschten die Einsatzkräfte die Stationen, damit jeder jede Station durchläuft.

i Zu Beginn der Übung teilt Boris Hillenbrand, Waldbrand-Zugführer, die Einsatzkräfte in drei Gruppen ein. Mariam Nasiripour

An einer Station wurde das „Pump and Roll“, also „Fahren und Pumpen/Löschen“ geübt. Dabei fährt das Einsatzfahrzeug die Brandschneise ab, während die Einsatzkräfte das Feuer mit Wasser aus dem Fahrzeugtank löschen. Das Ganze wird von einem Einweiser überwacht. Der Einweiser an diesem Tag war Jannic Wagner, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr Holzappel. Er erklärte vor der Übung den Kameradinnen und Kameraden die Vorgehensweise, bevor die Schläuche mit Wasser gefüllt wurden, um den simulierten Brand zu löschen. „Bei der Übung setzen wir tatsächlich Wasser ein, um einsatznah zu üben. Es geht dabei um die Handhabung der Schläuche im Gelände“, erklärte Wagner.

i Beim "Pump and Roll" fährt das Einsatzfahrzeug die Brandschneise ab, während die Einsatzkräfte das Feuer mit Wasser aus dem Fahrzeugtank löschen. Mariam Nasiripour

An der zweiten Station wies Boris Hillenbrand die Einsatzkräfte ein. Dabei verwies er auf die große Bedeutung vom Schlauchmanagement, denn bei einem Einsatz im Gelände können die Schläuche sehr schnell im Gestrüpp hängen bleiben und den Einsatzkräften Probleme bereiten. Aus diesem Grund gibt es immer eine zweite Person, die den Schlauch nachführt, damit die Person vorne den Brand ohne Schwierigkeiten löschen kann. „Genau solche Situationen üben wir. Hierbei ist die Kommunikation miteinander sehr wichtig“, betonte Hillenbrand.

i Ist der Tank des vorderen Fahrzeugs leer, dann fährt er zum Wasserübergabepunkt und das zweite Fahrzeug in der Wagenkolonne übernimmt das Löschen. Mariam Nasiripour

An einer weiteren Station baute die dritte Gruppe zwei Tanks mit einem Wasservolumen von je 20.000 Liter Wasser auf. Die Tanks wurden von einem Tanklöschfahrzeug befüllt und dienten zum Befüllen der Einsatzfahrzeuge. Wenn die Tanks leer waren, dann wurden sie erneut befüllt. Das Ganze geschah im Pendelverkehr und gewährleistete den ununterbrochenen Nachschub mit Wasser zur Brandbekämpfung.

„Die Übung ist positiv verlaufen. Es hat alles wunderbar funktioniert“, freute sich der Waldbrand-Zugführer im Anschluss. Die Einsatzkräfte hätten bei dieser Übung ihr Wissen in der Thematik vertieft. Anschließend gab es ein Abschlussgespräch. Die nächsten Übungen im kommenden Jahr sind in den Verbandsgemeinden Lahnstein, Katzenelnbogen und Bad-Ems-Nassau geplant.