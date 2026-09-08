Rohstoffaustritt in Lahnstein
Feuerwehreinsatz bei Zschimmer & Schwarz
Chemiefabrikant Zschimmer & Schwarz ist einer der großen Arbeitgeber Lahnsteins. Am Dienstag hat es hier einen Feuerwehreinsatz
Chemiefabrikant Zschimmer & Schwarz ist einer der großen Arbeitgeber Lahnsteins. Am Dienstag hat es hier einen Feuerwehreinsatz gegeben.
Tobias Lui

Große Chemiefirmen wie Zschimmer & Schwarz in Lahnstein haben eine eigene Betriebsfeuerwehr. Am Dienstag wurde wieder einmal sichtbar, wie wichtig dies ist, als ein Rohstoff austrat.

Lesezeit 1 Minute
Arbeit für die Betriebsfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz: Wie das Unternehmen mitteilt, kam es am Dienstag zu einem Rohstoffaustritt auf dem Werksgelände des Chemiespezialisten mit Weltruf an der Ortsgrenze zu Braubach. Gegen 11 Uhr trat demnach ein pulverförmiger Rohstoff, der zur Herstellung von Lederhilfsmitteln verwendet wird, aus bisher unbekannter Ursache beim Befüllen eines Silos aus, erklärt eine Unternehmenssprecherin.
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