Große Chemiefirmen wie Zschimmer & Schwarz in Lahnstein haben eine eigene Betriebsfeuerwehr. So oft, wie man denkt, muss die im Jahresverlauf gar nicht mal ausrücken. Nach dem jüngsten Austritt haben wir nachgefragt.
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Es war kein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz, der in der vergangenen Woche auf dem Werksgelände von Zschimmer & Schwarz stattfand: Aus bisher unbekannter Ursache kam es beim Befüllen eines Silos zum Austritt eines pulverförmigen Rohstoffs, der zur Herstellung von Lederhilfsmitteln verwendet wird.