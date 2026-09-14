Stoffaustritt in Lahnstein Feuerwehreinsätze bei Zschimmer & Schwarz eher selten Tobias Lui 14.09.2026, 15:00 Uhr

i Die Werksfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz, hier bei einer Jahresübung, ist nicht so oft gefordert. Sascha Lauer/Zschimmer & Schwarz

Große Chemiefirmen wie Zschimmer & Schwarz in Lahnstein haben eine eigene Betriebsfeuerwehr. So oft, wie man denkt, muss die im Jahresverlauf gar nicht mal ausrücken. Nach dem jüngsten Austritt haben wir nachgefragt.

Es war kein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz, der in der vergangenen Woche auf dem Werksgelände von Zschimmer & Schwarz stattfand: Aus bisher unbekannter Ursache kam es beim Befüllen eines Silos zum Austritt eines pulverförmigen Rohstoffs, der zur Herstellung von Lederhilfsmitteln verwendet wird.







Artikel teilen

Artikel teilen