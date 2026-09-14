Stoffaustritt in Lahnstein
Feuerwehreinsätze bei Zschimmer & Schwarz eher selten
Die Werksfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz, hier bei einer Jahresübung, ist nicht so oft gefordert.
Die Werksfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz, hier bei einer Jahresübung, ist nicht so oft gefordert.
Sascha Lauer/Zschimmer & Schwarz

Große Chemiefirmen wie Zschimmer & Schwarz in Lahnstein haben eine eigene Betriebsfeuerwehr. So oft, wie man denkt, muss die im Jahresverlauf gar nicht mal ausrücken. Nach dem jüngsten Austritt haben wir nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Es war kein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz, der in der vergangenen Woche auf dem Werksgelände von Zschimmer & Schwarz stattfand: Aus bisher unbekannter Ursache kam es beim Befüllen eines Silos zum Austritt eines pulverförmigen Rohstoffs, der zur Herstellung von Lederhilfsmitteln verwendet wird.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren