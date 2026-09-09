Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit hat die Feuerwehr Weinähr ihr neues Domizil offiziell eingeweiht. Der Neubau bietet bessere Bedingungen für Einsatzdienst und Ausbildung. Zudem ist er mit moderner Energietechnik ausgestattet.
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Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Weinähr hat am vergangenen Samstag ihr neues Feuerwehrgerätehaus eingeweiht. Auch benachbarte Wehren nahmen tan den Feierlichkeiten teil. Es gab Führungen durch das neue Gerätehaus, eine Fahrzeugausstellung, einen Feuerlöschtrainer zum praktischen Üben mit einem Feuerlöscher und Wasserspiele für Kinder.