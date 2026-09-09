Gut gerüstet für die Zukunft Feuerwehr Weinähr weiht neues Gerätehaus ein Mariam Nasiripour 09.09.2026, 18:00 Uhr

i Pfarrer Julien Kita nahm die kirchliche Segnung des neuen Feuerwehrgerätehauses vor. Gemeinsam mit den Wehrleuten und Gästen wurde damit auch der Start in die Zukunft am neuen Standort gefeiert. Désirée Salzwedel

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit hat die Feuerwehr Weinähr ihr neues Domizil offiziell eingeweiht. Der Neubau bietet bessere Bedingungen für Einsatzdienst und Ausbildung. Zudem ist er mit moderner Energietechnik ausgestattet.

Die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Weinähr hat am vergangenen Samstag ihr neues Feuerwehrgerätehaus eingeweiht. Auch benachbarte Wehren nahmen tan den Feierlichkeiten teil. Es gab Führungen durch das neue Gerätehaus, eine Fahrzeugausstellung, einen Feuerlöschtrainer zum praktischen Üben mit einem Feuerlöscher und Wasserspiele für Kinder.







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