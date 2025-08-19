Ende August feiert die Freiwillige Feuerwehr Oberneisen ein beeindruckendes Jubiläum: Seit 125 Jahren steht sie rund um die Uhr bereit, um Leben zu retten, Brände zu löschen und in Not geratene Menschen zu unterstützen. Ein Anlass, zurückzublicken. Zahlreiche Einsätze in all den Jahren – ob Großbrand, Hochwasser, Verkehrsunfall oder technische Hilfeleistung – prägen die Geschichte der Wehr. Immer wieder bewiesen die Floriansjünger Mut, und das oft unter schwierigsten Bedingungen.

Als Adam Sohl im Jahr 1900 das Amt des Wehrführers antrat, standen der Wehr zur Sicherstellung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe nur einfachste Gerätschaften zur Verfügung: Äxte, Feuerpatschen, Eimer, handbetriebene Pumpen und Pferdefuhrwerke. Was einst als kleine Bürgerinitiative begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einer modernen und hochprofessionellen Organisation entwickelt, die heute aus rund 25 aktiven Einsatzkräften (unter ihnen eine weibliche Kraft) besteht. Den Feuerwehrleuten stehen die modernste Technik und Ausrüstung zur Verfügung. Aber um diese Technik bedienen zu können, muss das Personal bestens ausgebildet und ständig weitergebildet werden.

i Im Jahr 2015 feierten die Mitglieder der Frauengruppe noch ihr 35-jähriges Bestehen. Drei Jahre später lösten sie sich wegen Nachwuchsproblemen auf. Rolf Kahl

Adam Sohl leitete die Wehr bis 1933. Ihm folgten bis 1975 in Reihenfolge: Georg Schäfer (1933 bis 1951), Willi Stein (1952 bis 1959), Karl Dürr (von 1960 bis ins Jahr 1968) und Rudolph Walter (1969 bis 1975). Anschließend wählten die Blauröcke Jochen Schäfer zu ihrem Wehrführer. Mit ihm begann eine neue Ära: Unter seiner Amtszeit entstand 1975 eine Jugendgruppe mit zunächst 12 Mitgliedern und 1980 die erste Frauengruppe mit sechs Aktiven – zu Spitzenzeiten zählte die Wehr sogar 15 Feuerwehrfrauen. Leider musste die Gruppe vor sieben Jahren wegen Nachwuchsproblemen aufgelöst werden. Im Juli 1970 wurde das erste Waldfest in Verbindung mit dem 70-jährigen Bestehen der Feuerwehr Oberneisen gefeiert. Durch die Einnahmen und Spenden von Ortseinwohnern konnten 2000 DM als Zuschuss für die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) genutzt werden.

Im Jahre 1987, mittlerweile war Klaus Walter Wehrführer, wurde der Förderverein ins Leben gerufen, und Walter übernahm in Doppelfunktion auch das Amt des Vorsitzenden des Fördervereins. Ihm zur Seite stand Jürgen Zorn als 2. Vorsitzender. Neben der Unterstützung der aktiven Wehr lag der Fokus des Fördervereins immer auch auf der Gemeinschaftspflege: Ausflüge, Umzüge, Fußballspiele, Waldfeste, Kirmesfeiern wurden zu festen Bestandteilen des Vereinslebens. Tagesausflüge, Mehrtagesausflüge (nach Bamberg, Altmühltal, Pfronten im Allgäu, Warzenried oder Suhl), sind allen Beteiligten in allerbester Erinnerung.

i Schon seit Jahrzehnten gehört die Brandschutzerziehung für die örtlichen KiTa-Kinder in den Jahreskalender der Oberneiser Blauröcke. Rolf-Peter Kahl

Seit 1971 nahm ein Großteil der Aktiven an Fußballtrainingseinheiten teil, die in Eigenregie angeboten wurden. Man duellierte sich in Fußballspielen mit den Einheiten aus Netzbach, Lohrheim und Hahnstätten. Nur wenig später beauftragte der Kreisfeuerwehrverband die Wehr mit der Durchführung des Verbandsturniers in Oberneisen. „Ohne das Engagement unserer Feuerwehr wäre unser Ort nicht derselbe“, versichert Bürgermeister Peter Pelk. „Die Wehr steht nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Zusammenhalt, Kameradschaft und eine tief verwurzelte Verantwortung füreinander. Auch im gesellschaftlichen Leben. Die Feuerwehr ist immer präsent und ein fester Bestandteil der Gemeinde.“

Unter Jürgen Zorn (1992 bis 2004) feierte Oberneisen 2000 das 100-jährige Bestehen und ein Höhepunkt war seinerzeit auch der legendäre „Ringtausch“ von Einsatzfahrzeugen innerhalb der ehemaligen Verbandsgemeinde Hahnstätten: Oberneisen gab sein Tragkraftspritzenfahrzeug an Lohrheim ab und erhielt im Gegenzug ein Löschgruppenfahrzeug aus Hahnstätten. Unter Wehrführer Matthias Lau (2004 bis 2015) erfolgte die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (kurz MTF). Dies war notwendig, da die Wehr mittlerweile über 47 Aktive verfügte. Außerdem wurde die Facheinheit Absturzsicherung (innerhalb der Verbandsgemeinde-Wehr) den Oberneisener zugeordnet. Im Jahr 2015 übernahm Johannes Mack das Amt des Wehrführers und in seiner Zeit bis heute wurden das neue Mannschaftstransportfahrzeug und ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF), neue Feuerwehrspinde, sowie neue Dienstkleidung beschafft. Trotz des hohen Alters ist die Feuerwehr Oberneisen nicht verstaubt. Sie ist modern ausgerüstet und bestens vernetzt. Nachwuchsarbeit, regelmäßige Ausbildung und die Unterstützung durch den Förderverein sichern, dass Oberneisen auch in Zukunft auf eine schlagkräftige Truppe zählen kann.

Feierlichkeiten zum Jubiläum

Das Jubiläum wird am 30. Und 31. August in und um die Turnhalle gefeiert. Geplant sind am Samstag, 30. August, um 9 Uhr Totenehrung auf dem Friedhof; abends um 20 Uhr. Party mit den „Mühlbachtalern“. Am Sonntag, 31 August, Festgottesdienst um 10.30 Uhr, Festreden und Grußworte, Tanzauftritt „La Boum“ (Niederneisen) um 11.30 Uhr; ab 12.30 Uhr: Festfrühschoppen mit den Musikzügen der Feuerwehren Oberbrechen und Eich; um 15 Uhr: Kaffee und Kuchen und ab 16 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit „DJ Tamino”. krf