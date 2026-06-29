Die Feuerwehr Nastätten hat ein neues Feuerwehrgerätehaus. Über Planungen, Kosten und die Vorzüge des Neubaus sprach nun die Verwaltung der Verbandsgemeinde Nastätten mit dieser Zeitung.
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Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Nastätten ist in Betrieb. Ende Mai sind die Kameradinnen und Kameraden mit Sack und Pack in das neue Gebäude in der Sandkaut 6 c gezogen. Als Grund für den Neubau und den Umzug der Wehr in die neue Adresse nennt Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering die Lage des alten Hauses auf dem Marktplatz.