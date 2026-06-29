Gerätehaus sein Mai in Betrieb
Feuerwehr Nastätten hat ein neues „Zuhause“
Das neue Feuerwehrgerätehaus ist nur etwas größer als das alte Gebäude auf dem Marktplatz.
Das neue Feuerwehrgerätehaus ist nur etwas größer als das alte Gebäude auf dem Marktplatz.
Mariam Nasiripour

Die Feuerwehr Nastätten hat ein neues Feuerwehrgerätehaus. Über Planungen, Kosten und die Vorzüge des Neubaus sprach nun die Verwaltung der Verbandsgemeinde Nastätten mit dieser Zeitung.

Lesezeit 2 Minuten
Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Nastätten ist in Betrieb. Ende Mai sind die Kameradinnen und Kameraden mit Sack und Pack in das neue Gebäude in der Sandkaut 6 c gezogen. Als Grund für den Neubau und den Umzug der Wehr in die neue Adresse nennt Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering die Lage des alten Hauses auf dem Marktplatz.

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