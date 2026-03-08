Von Brücke gefallen
Feuerwehr Limburg rettet Kater Teddy aus der Lahn
Nach der Rettung aus der Lahn ging es für Kater Teddy erst einmal in einem Transportkörbchen weiter.
Freiwillige Feuerwehr Limburg/Schultheis

Ungewöhnlicher Rettungseinsatz am Samstagabend: Die Limburger Feuerwehr wurde alarmiert, als eine Passantin unterhalb der alten Lahnbrücke in Limburg den Altstadt-Kater Teddy entdeckten, der auf Treibgut vor dem Brückenpfeiler feststeckte.

Mit der Hilfe des Brückenheiligen Nepomuk und der Limburger Feuerwehr ist am Samstagabend ein Kater aus der Lahn gerettet worden. Kater Teddy, den vielen Menschen in der nahe gelegenen Altstadt kennen, weil seine Besitzer dort wohnen, saß hilflos auf einem Baumstamm, der mit anderem Treibgut an einem der Brückenpfeiler hängegeblieben war, direkt unterhalb des Brückenheiligen.

