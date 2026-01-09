Tödliche Gefahr auf der Lahn Feuerwehr Lahnstein übte Rettung auf und unter Eis Marta Fröhlich 09.01.2026, 13:25 Uhr

An der Lahnsteiner Schleuse trainierten die Taucher der Feuerwehren Lahnstein und Koblenz die Suche und Rettung von Personen unter der Eisfläche - eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte.

Wenn das Eis knackt, ist es meist zu spät. Dann droht Gefahr für Leib und Leben. Was dann zu tun ist, das übten Freiwillige Feuerwehr und THW Lahnstein gemeinsam mit DLRG und den Kameraden aus Koblenz an der zugefrorenen Lahnsteiner Schleuse.

Die zum Teil vereiste Lahn bot in den vergangenen Tagen an vielen Stellen einen faszinierenden Anblick. Der Fluss trug Eis, eine Seltenheit in den vergangenen Jahren. Doch so idyllisch sich der eher ruhige Fluss im Winter zeigt, er birgt gerade im Winter tödliche Gefahren.







