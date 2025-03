Nach zehn Jahren ist Marcus Schneider nicht mehr ehrenamtlicher Wehrleiter der Lahnsteiner Feuerwehr. Am Donnerstag endete die Dienstzeit Schneiders, dem Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert für sein Engagement und Einsatz im Brand- und Katastrophenschutz dankte. Die Stelle des Wehrleiters der Lahnsteiner Feuerwehr wird künftig hauptamtlich besetzt, sie ist ausgeschrieben.

Bereits seit zwei Jahrzehnten mit Führungsaufgaben betraut

Marcus Schneider blickt auf eine lange Zeit bei der Lahnsteiner Feuerwehr zurück, im kommenden Jahr feiert er seine 40-jährige Zugehörigkeit. Seit 2003 ist er als Gruppenführer aktiv, ein Jahr später wurde er zum Zugführer ernannt, 2012 schließlich folgte die Stelle des stellvertretenden Wehrleiters. Im Jahr 2015 dann wurde Schneider zum Wehrleiter bestellt, diese Zeit endete nun Anfang März.

Zahlreiche Ausbildungen pflastern sein ehrenamtliches Engagement: Ob als Sicherheitsbeauftragter, Drehleiter-Maschinist, technische Hilfeleistung nach Bahnunfällen, Gefahrstoffausbildung, organisatorischer Leiter oder Kreisausbilder – Marcus Schneiders’ Leistungen bei der Feuerwehr sind beeindruckend. Er war immer gefragt, wenn es galt, Lösungsmöglichkeiten für komplexe Probleme zu finden, beispielsweise durch eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen.

Lauer übernimmt vorerst die Aufgaben

Bis ein hauptamtlicher Wehrleiter gefunden ist, übernimmt Schneiders Stellvertreter Sascha Lauer seine Aufgaben. Lauer war es auch, der im Rahmen der Jahresdienstversammlung die fachkompetente Führung von Marcus Schneider sowie sein kameradschaftliches Miteinander lobte. Schneider selbst konnte leider nicht an der Jahresdienstversammlung teilnehmen. Er bleibt aber auch in Zukunft aktiver Feuerwehrmann und Teil der Einsatzleitung in Lahnstein.

i Marcus Schneider war zehn Jahre lange Wehrleiter der Feuerwehr Lahnstein. Nun wechselt er ins zweite Glied. Feuerwehr/Jörg Eisbach

419 Einsätze im vergangenen Jahr

In der Versammlung blickten die Wehrleute auch zurück auf das vergangene Jahr, in dem sie insgesamt 419 Mal ausrücken mussten. Die genauen Zahlen: 132 dieser Einsätze waren Brände, 139 sogenannte Sondereinsätze, 90 Hilfeleistungen und 40-mal firmieren sie als „ABC-Gefahren“. Dabei mussten die Einsatzkräfte mit ABC-Gefahrstoffen umgehen: Das sind radioaktive Stoffe und Materialien (A-Gefahrstoffe), biologische Stoffe (B-Gefahrstoffe) oder chemische Stoffe (C-Gefahrstoffe). Hinzu kamen 18 Wassereinsätze. Die Gesamtzahl von 419 stellt übrigens einen Rekord dar – vor fünf Jahren (2019) mussten Lahnsteins Feuerwehrfrauen und Männer lediglich 249 Mal ausrücken. Im Jahr 2023 waren es 414 Einsätze, 2022 deren 356. Und 2021 registriere die Feuerwehr 344 Einsätze und 2020 insgesamt 310.

Beförderungen und Auszeichungen

Ein wichtiger Bestandteil der Versammlung in der Stadthalle waren Beförderungen von Wehrleuten, außerdem gab es zahlreiche Auszeichnungen für 15, 25, 35 und 45 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst. Auch Feuerwehrdienst-Ehrungen durch den Kreisfeuerwehrverband wurden durchgeführt – diese wurden mit bronzenen und silbernen Ehrenzeichen ausgezeichnet.