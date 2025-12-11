Einsatz in Lahnstein Feuerwehr im Großeinsatz bei Zschimmer & Schwarz Marta Fröhlich 11.12.2025, 08:59 Uhr

Zu einem Großeinsatz kam es am Mittwochabend bei der Firma Zschimmer & Schwarz in Lahnstein. Neben der Werkfeuerwehr wurden auch weitere Feuerwehren zum Einsatz gerufen.

A uf dem Werksgelände von Zschimmer & Schwarz kam es am Mittwochabend bei der Neutralisation einer Zuckersiruplösung in einem Rührkessel zu einer Temperaturerhöhung mit anschließender Rauchentwicklung und infolgedessen zu einer kurzzeitigen lokalen Geruchswahrnehmung, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung.







