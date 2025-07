Neue Einsatzjacken erhalten die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Nastätten. Deren Rat hatte in seiner Sitzung in Oberbachheim der Beschaffung zugestimmt. Kostenpunkt: rund 330.000 Euro. Die Mittel sind im laufenden Haushalt bereits eingestellt. Aber es gab noch mehr Investitionen.

Neue Norm bringt Veränderungen mit sich

Hintergrund der Anschaffung ist eine Normänderung, die den Wehrleuten bei Außeneinsätzen wie Wald- und Vegetationsbränden oder bei technischen Hilfsleistungen mehr Schutz vor Gefahren geben soll, insbesondere gegen Regen, Wind und Kälte; im Winter kann sie mit einer Fleecejacke getragen werden. Wehrleiter Alexander Schäfer hatte dem Gremium ein Exemplar zum Anfassen mitgebracht; zuvor wurden in den Wehren selbst schon verschiedene Modelle getestet, bevor die Wahl auf die jetzigen Jacken fiel. 650 Stück davon sollen in den kommenden drei Jahren gekauft werden.

Das Placet für die Jacken kam schnell. Für die anschließend ebenfalls beschlossenen Anschaffungen von Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF) für die Einheiten Oelsberg und Himmighofen für jeweils rund 90.000 Euro wurden im Sitzungsrund noch einmal Bedenken geäußert. Schon im Januar hatte das Gremium die Möglichkeit diskutiert, die Fahrzeuge auch ohne Atemschutzmasken kaufen zu können, weil die Einheiten derzeit keine Atemschutzaufgaben übernehmen. Die jetzt ausgewählten Fahrzeuge sind jedoch mit Pressluftatmern ausgestattet, wie es die Norm vorsieht.

Wehrleitung muss Atemschutzträger gewinnen

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, unsere Feuerwehren modern aufzustellen“, erklärte Gerd Grabitzke (SPD), allerdings vermisse er in der Sitzungsvorlage die Stellungnahme des Arbeitskreises Feuerwehr. Dieser habe seine Zweifel an der Ausstattung zwar nicht verändert, werde die Entscheidung aber mittragen, antwortete Bürgermeister Jens Güllering; es sei jetzt Aufgabe der Wehrleitung, Atemschutzträger zu gewinnen und auszubilden.

Für zwei andere Feuerwehr-Projekte war ebenfalls die Zustimmung des Rates notwendig, weil die günstigsten Angebote die geschätzten Kosten deutlich überschritten. Einmal waren das die Heizungs- und Sanitärarbeiten in Höhe von knapp 370.000 Euro fürs Feuerwehrgerätehaus in Miehlen. Zum anderen steht der Bau der Außenanlage fürs Feuerwehrgerätehaus in Nastätten an, der für 618.000 Euro vergeben wurde.

Flächennutzungsplan ebenfalls Thema

Die weitaus meisten Unterlagen hatte der Rat zur Änderung des Flächennutzungsplans zu sichten, der Grundlage ist, damit sich die Ortsgemeinden weiterentwickeln können, sei es für gewerbliche Bauvorhaben oder die Schaffung neuen Wohnraums. Landesplanerische Stellungnahmen und die von Ämtern und Telekommunikationsunternehmen wurden vorgestellt, gewürdigt und eingearbeitet, insbesondere für Teilgebiete in Buch, Hainau, Miehlen, Oberbachheim, Obertiefenbach, Weidenbach und Welterod. So kann der bauliche Zukunftsplan jetzt für die allgemeine Offenlage vorbereitet werden.