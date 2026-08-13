Wehrleute müssen zweimal ran
Feuer im Bikepark bei Bad Ems verursachen hohen Schaden
Von dem verbrannten Bikepark-Hindernis sind nur noch verkohlte Reste übrig.
Von dem verbrannten Bikepark-Hindernis sind nur noch verkohlte Reste übrig.
Bletzer Ulrike

Der Emser Bikepark ist eines der Aushängeschilder im Rhein-Lahn-Kreis. Seit Mittwoch ist dieser allerdings gesperrt, Grund sind zwei Brände. Die Ursachensuche läuft.

Lesezeit 1 Minute
Der finanzielle Schaden könnte immens sein, der Schock sitzt tief: In Teilen des Emser Bikeparks hat es am Mittwoch gebrannt. Der rund 3,9 Kilometer langer Mountainbike-Flowtrail oberhalb von Bad Ems ist aktuell gesperrt. Welche der 130 Bauelemente, die bei der Abfahrt von rund 380 Höhenmetern zu bewältigen sind, am Ende Schaden genommen heben, bleibt noch unklar.
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