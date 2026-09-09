Rhein in Flammen soll in St. Goar und St. Goarshausen wie geplant steigen. Doch die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen sorgt bereits für Veränderungen.
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Die Rhein-in-Flammen-Events stehen in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Rheinauf, rheinab ein großes Hin und Her ob des außergewöhnlich heißen Sommers mitsamt Rekordtiefstwerten beim Pegelstand. Fanden die Feuerwerke zwischen Braubach/Spay und Koblenz Anfang August noch wie geplant statt, musste dort jedoch der Schiffskorso abgesagt werden.