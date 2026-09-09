Spektakel in St. Goarhausen
Feuer frei für Rhein in Flammen – aber nicht überall
In diesem Jahr feiern die beiden Schwesterstädte St. Goarshausen und St. Goar gemeinsam Rhein in Flammen. Doch die lang anhalten
In diesem Jahr feiern die beiden Schwesterstädte St. Goarshausen und St. Goar gemeinsam Rhein in Flammen. Doch die lang anhaltende Trockenheit fordert Opfer.
Philipp Lauer

Rhein in Flammen soll in St. Goar und St. Goarshausen wie geplant steigen. Doch die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen sorgt bereits für Veränderungen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Rhein-in-Flammen-Events stehen in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Rheinauf, rheinab ein großes Hin und Her ob des außergewöhnlich heißen Sommers mitsamt Rekordtiefstwerten beim Pegelstand. Fanden die Feuerwerke zwischen Braubach/Spay und Koblenz Anfang August noch wie geplant statt, musste dort jedoch der Schiffskorso abgesagt werden.
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