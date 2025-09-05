Möglicherweise aus Ärger über ein nicht besonders gutes Ergebnis hatte ein Schüler seine Klassenarbeit auf dem Minispielfeld in Bad Ems in Brand gesetzt. Nun wurde bekannt, welchen Schaden er dadurch verursacht hat.

Der Übermut eines Jugendlichen hat in Bad Ems für einen Schaden von mehreren Tausend Euro gesorgt. Das im vergangenen Jahr aufwendig sanierte DFB-Minispielfeld auf dem Hasenkümpel, auch bekannt als „Cage“ oder „Cage-Soccer“, wurde Anfang Juni massiv beschädigt. Nachdem bereits Netze beschädigt und Zigaretten auf dem Boden ausgetreten wurden, hat vor einigen Wochen offensichtlich ein Jugendlicher seine Klassenarbeit in der Spielanlage verbrannt, was zu einem größeren Brandloch führte. Erst im vergangenen Jahr sind rund 20.000 Euro für die Erneuerung des Belangs, die Sanierung der Banden und zum Aufziehen von neuen Netzen investiert worden.

In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems fragte Uwe Bauer (UL BEN) nach dem Stand der Dinge. „Es sind rund 3500 Euro Schaden entstanden, wir haben einen Strafantrag gestellt“, antwortete Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU). Verursacher war ein Zwölfjähriger.

„Das sieht böse aus.“

Ausschussmitglied Marcus Wissgott (CDU) zum Zustand einer früheren Pizzeria

Uwe Bauer hatte außerdem eine Frage zur Vorfahrt an der scharfen Kurve in der Alten Kemmenauer Straße an der Einmündung des Alten Kirchpfads/Otto Balzer-Straße gestellt. Dort müssten schwere Fahrzeuge warten und Autos von der Kirchpfad-Zufahrt Vorfahrt gewähren, was problematisch erscheint. Dort könnte ein Schild fehlen, das die abknickende Vorfahrt für alle Wagen auf der Alten Kemmenauer Straße angezeigt hat.

Marcus Wissgott (CDU) hielt zu einer früheren Pizzeria in der Mainzer Straße fest: „Das sieht böse aus“. Der Zustand lässt sich als verwahrlost beschreiben. Oliver Krügel kündigte an, dass dort Wohnraum entstehen könnte, doch habe es zunächst Einsprüche der Denkmalpflege gegeben. Nun sei eine Einigung in Sicht.

Zu schnell durch das Mainzer Gässchen

Außerdem wurde im Ausschuss angemerkt, dass in dem Mainzer Gässchen nach dem Wegfallen eines Pollers vor allem die Taxis zu schnell durchfahren würden. Weitere Hinweise und Anmerkungen betrafen eine gesperrte Treppe an der Mainzer Straße und Schwierigkeiten mit zu hohen Bordsteinen beim Fußweg zum Rossmann-Markt.