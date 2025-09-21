Weltkindertag am Samstag Fest in Diez erinnert an das Thema Kinderrechte Mariam Nasiripour 21.09.2025, 13:00 Uhr

i Für die Kinder gab es viele Mitmach-Aktionen, wie große Seifenblasen machen. Mariam Nasiripour

Der Weltkindertag ist ein internationaler Ehrentag, der sich dem Wohlergehen, den Rechten und dem Schutz von Kindern widmet. In Diez hat man diesen Tag mit einem großen Kinderfest am Samstag gewürdigt.

Zum ersten Mal fand in der Stadt Diez ein Kinderfest zum Weltkindertag statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Kita-Netzwerkerinnen und Kita-Sozialarbeiterinnen in der Verbandsgemeinde (VG). Passend zum Weltkindertag am 20. September lautete das Motto des Festes „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!







