Veranstaltung in der Kurstadt Fest in der Emser Baargasse lockt viele Besucher an Andreas Galonska 18.09.2026, 19:00 Uhr

i Schon am Nachmittag tummelten sich viele Besucher in der Baargasse, schauten sich bei den Ständen um und trafen sich in gemütlicher Runde. Andreas Galonska

In Bad Ems ist am Freitag das Fest in der Baargasse gestartet. Auf einem kurzen Straßenabschnitt wurden Musik, Stände und viel Gemütlichkeit bis in den Abend hinein geboten.

Mitten im September ist es ein fester Termin für viele Menschen in der Kurstadt – das Baargassenfest. Erneut lockte es zu seiner Eröffnung am Freitagnachmittag Besucher in einen Teil der Koblenzer Straße. Dort wurde dann bei Musik, Essen und Getränken gemeinsam ein schöner Nachmittag und Abend verbracht, ganz nach dem Motto „Ein Fest von Freunden für Freunde“.







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