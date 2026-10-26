Neues Kulturzentrum in Diez „Fernab der etablierten Kultur, aber nicht versnobt“ Till Kronsfoth 26.10.2026, 15:46 Uhr

i Jennifer Böttiger-Fäth und Ihr Mann Uwe vom Vorstand des Kulturhaus am Kreisel e.V. inspizieren kurz vor der Eröffnung die Räumlichkeiten. Till Kronsfoth

Keine Grüppchenbildung, sondern ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlt und soziale Unterschiede abgeschwächt werden, ohne überdeckt zu werden. Die Verantwortlichen des neuen Kulturhauses am Kreisel in Diez planen ein kulturelles Utopia.

Das „Kulturhaus am Kreisel“ soll ein offen zugängliches Kulturzentrum werden. Kein Konsumtempel, kein elitärer Kunstpalast, sondern ein Treffpunkt für alle. Am 6. November eröffnet es.Jennifer Böttiger-Fäth sitzt an einem wolkenverhangenen Nachmittag in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses Kölsch in der Emser Straße 5 in Diez.







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