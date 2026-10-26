Keine Grüppchenbildung, sondern ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlt und soziale Unterschiede abgeschwächt werden, ohne überdeckt zu werden. Die Verantwortlichen des neuen Kulturhauses am Kreisel in Diez planen ein kulturelles Utopia.
Lesezeit 2 Minuten
Das „Kulturhaus am Kreisel“ soll ein offen zugängliches Kulturzentrum werden. Kein Konsumtempel, kein elitärer Kunstpalast, sondern ein Treffpunkt für alle. Am 6. November eröffnet es.Jennifer Böttiger-Fäth sitzt an einem wolkenverhangenen Nachmittag in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses Kölsch in der Emser Straße 5 in Diez.