Das Kreml Kulturhaus Zollhaus in Hahnstätten hat in der ersten Sommerferienwoche eine Ferienfreizeit für Kinder von 6 bis 11 Jahren angeboten. Die Teilnehmenden waren begeistert.

Mit viel Farbe, Bewegung und jeder Menge Spaß erlebten 83 Grundschulkinder eine unvergessliche Woche im Kreml Kulturhaus Zollhaus in Hahnstätten. 18 jugendliche Betreuerinnen und Betreuer begleiteten die Ferienspiele, die von Evi Müller organisiert und von Lisa Malke kulinarisch betreut wurden.

Jeden Morgen der Woche startete der Tag um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Morgenkreis, in dem sich alle begrüßten und spielerisch auf den Tag einstimmten. Die Leitung der Kreisspiele übernahmen reihum die Betreuergruppen selbst. Danach, ab 9.30 Uhr, begann das abwechslungsreiche Workshop-Programm. Die Kinder waren in Kleingruppen mit je zwölf Teilnehmenden aufgeteilt – jede Gruppe hatte eine feste Farbe, die für Zusammenhalt und Übersicht sorgte.

Eine breite Auswahl an Angeboten für die Kinder

Insgesamt standen zehn Workshops zur Auswahl, die kreativ, handwerklich oder naturverbunden ausgerichtet waren: Graffiti mit Judith Schneider, die Holzwerkstatt mit Thomas Böhm, Intuitives Malen mit Claudia Brandstädter, eine Kreativwerkstatt mit Patricia Zapfl oder Schnitzeljagd und Naturerlebnisse mit Nele Vermeulen und Anthony Flon.

i Der Sommerhit „Macarena“ wurde von den Kindern beim Abschlussfest der Ferienspiele im Kreml in Zollhaus aufgeführt. Christopher Kahl

Nach dem Vormittagsprogramm gab es ein gemeinsames Mittagessen – frisch und kindgerecht zubereitet. Von 12.30 bis 14 Uhr war dann Freizeit für die Kids angesagt: Zeit zum Spielen, Toben oder Ausruhen. Am Nachmittag folgten weitere spannende Workshops wie Töpfern mit Rose-Marie Nyquist, Tanzen mit Yana Klimaszewski oder Bewegungssport mit Elena Posch.

Auch ein Theaterstück wurde einstudiert

Alle Workshops dauerten etwa zwei bis zweieinhalb Stunden und boten den Kindern Raum, Neues zu entdecken, kreativ zu sein und sich individuell zu entfalten. Erwähnenswert ist, dass 17 Kids ausschließlich ein Theaterstück unter der Anleitung von Selma Kirchner und Patricia Wollschläger einstudiert hatten, dass am Freitag aufgeführt wurde. Zudem hatten sieben 12-jährige Kinder unter Anleitung von Peter Kuhns und Geli Lukas ein Video über die Freizeit gedreht.

Am Freitagnachmittag fand schließlich das große bunte Abschlussfest der Ferienfreizeit im Kreml Kulturhaus statt. Die Kinder präsentierten dabei stolz ihre Ergebnisse: ein selbst entwickeltes Theaterstück, ein Improtheater und eine mitreißende Tanzperformance zu dem Lied Macarena sorgten für begeisterten Applaus von Eltern und Gästen.

Die Ferienspiele im m Kreml Kulturhaus Zollhaus in Hahnstätten zeigten eindrucksvoll, wie kreativ, vielfältig und verbindend Feriengestaltung sein kann. „Ein großer Dank gilt allen Beteiligten – besonders den Jugendlichen, die mit viel Einsatz ihre Gruppen betreuten, und den engagierten Workshop-Leiter und Leiterinnen, die ihre Leidenschaft an die Kinder weitergaben“, erklärte Evi Müller zum Abschluss und stellte eine Wiederholung im kommenden Jahr in Aussicht.