Rückblick ins Jahr 2021 Felssturz Loreley weckt Erinnerung und wirft Fragen auf Tobias Lui 05.09.2026, 12:00 Uhr

i Ein Felssturz hat im März 2021 die rechtsrheinische Bahntrasse zwischen St. Goarshausen und Kestert verschüttet. Die Strecke im Mittelrheintal gilt als meistbefahrere Güterzugroute Europas. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Gerade im Mittelrheintal mit seinen steilen Hängen treffen Felsbrocken immer mal wieder Straßen oder Schienen. Dank Fangnetzen und Kontrollen durch Geologen gehen diese Ereignisse fast immer glimpflich aus. Auch jüngst an der Loreley.

Der Felssturz vom Montagmorgen unterhalb der Loreley bei St. Goarshausen hat bei vielen Menschen am Mittelrhein schlimme Erinnerungen geweckt: Denn vor fünf Jahren, Mitte März 2021, stürzten zwischen Kestert und St. Goarshausen-Ehrenthal Hunderte Tonnen Felsen und Gesteinsbrocken ins Tal bis auf die Bahngleise.







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