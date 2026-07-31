Danke eines beherzten Eingreifens von Einsatzkräften aus einem halben Dutzend Kommunen konnte der große Flächenbrand bei Bornich unter Kontrolle gebracht werden. Das meldet die Polizei zum Abschluss.
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Der große Flächenbrand in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley im Bereich Bornich/Reichenberg konnte im Laufe des Donnerstags, 30. Juli, dank des Einsatzes der Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem der Einsatz am späten Vormittag losging und die Sirenen schrillten, konnte die Polizei am Donnerstagabend den Abschluss des Einsatzes vermelden.