Löscharbeiten schwierig
Feld brennt: Großeinsatz bei Bornich
Aktuell läuft in der Nähe von Bornich (Verbandsgemeinde Loreley) ein Großeinsatz der Feuerwehr.
Aktuell läuft in der Nähe von Bornich (Verbandsgemeinde Loreley) ein Großeinsatz der Feuerwehr.
Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Auf einem Großeinsatz befindet sich aktuell die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Loreley. Ein Feld bei Bornich ist in Brand geraten.

Lesezeit 1 Minute
Die große Trockenheit der vergangenen Tage hat auch in unserer Region unmittelbare Folgen: Am Donnerstagvormittag ist im Bereich zwischen Bornich und Reichenberg ein Feld in Brand geraten, die Feuerwehr befindet sich seither im Großeinsatz. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Morgen gemeldet worden, ein Polizeihubschrauber, der zufällig den betreffenden Bereich überflog, gab den eingesetzten Feuerwehren einen Überblick aus der Luft.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren