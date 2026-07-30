Auf einem Großeinsatz befindet sich aktuell die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Loreley. Ein Feld bei Bornich ist in Brand geraten.
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Die große Trockenheit der vergangenen Tage hat auch in unserer Region unmittelbare Folgen: Am Donnerstagvormittag ist im Bereich zwischen Bornich und Reichenberg ein Feld in Brand geraten, die Feuerwehr befindet sich seither im Großeinsatz. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Morgen gemeldet worden, ein Polizeihubschrauber, der zufällig den betreffenden Bereich überflog, gab den eingesetzten Feuerwehren einen Überblick aus der Luft.