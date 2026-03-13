VG-Fraktion fordert Resolution FBL: Bahnlärm ist Gefahr für Welterbe im Mittelrheintal Mira Zwick 13.03.2026, 17:00 Uhr

i Wegen seiner einzigartigen Kulturlandschaft ist das Obere Mittelrheintal Welterbe-Gebiet. Doch der Status ist wegen des Bahnlärms in Gefahr, mahnt die FWG/FBL Braubach-Loreley an. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Der Bahnlärm gefährdet nicht nur die Gesundheit der Menschen, die FWG/FBL Braubach-Loreley sieht auch den Welterbe-Status in Gefahr. Für die Fraktion im VG-Rat Loreley besteht dringender Handlungsbedarf und stellt eine Resolution zur Debatte.

Der Bahnlärm im Mittelrheintal gefährdet nicht nur die Gesundheit vieler Bahnanlieger, deren Häuser oft nur wenige Meter von den Bahnschienen entfernt stehen. Die polternden Züge gefährden auch den Welterbe-Status im Oberen Mittelrheintal – darauf weist die FWG/FBL Braubach-Loreley hin und nimmt dies zum Anlass, dem Verbandsgemeinderat Loreley einen Beschlussvorschlag für eine Resolution vorzulegen, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal vor ...







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