Der Bahnlärm gefährdet nicht nur die Gesundheit der Menschen, die FWG/FBL Braubach-Loreley sieht auch den Welterbe-Status in Gefahr. Für die Fraktion im VG-Rat Loreley besteht dringender Handlungsbedarf und stellt eine Resolution zur Debatte.
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Der Bahnlärm im Mittelrheintal gefährdet nicht nur die Gesundheit vieler Bahnanlieger, deren Häuser oft nur wenige Meter von den Bahnschienen entfernt stehen. Die polternden Züge gefährden auch den Welterbe-Status im Oberen Mittelrheintal – darauf weist die FWG/FBL Braubach-Loreley hin und nimmt dies zum Anlass, dem Verbandsgemeinderat Loreley einen Beschlussvorschlag für eine Resolution vorzulegen, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal vor ...