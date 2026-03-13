VG-Fraktion fordert Resolution
FBL: Bahnlärm ist Gefahr für Welterbe im Mittelrheintal
Wegen seiner einzigartigen Kulturlandschaft ist das Obere Mittelrheintal Welterbe-Gebiet. Doch der Status ist wegen des Bahnlärm
Wegen seiner einzigartigen Kulturlandschaft ist das Obere Mittelrheintal Welterbe-Gebiet. Doch der Status ist wegen des Bahnlärms in Gefahr, mahnt die FWG/FBL Braubach-Loreley an.
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Der Bahnlärm gefährdet nicht nur die Gesundheit der Menschen, die FWG/FBL Braubach-Loreley sieht auch den Welterbe-Status in Gefahr. Für die Fraktion im VG-Rat Loreley besteht dringender Handlungsbedarf und stellt eine Resolution zur Debatte.

Lesezeit 3 Minuten
Der Bahnlärm im Mittelrheintal gefährdet nicht nur die Gesundheit vieler Bahnanlieger, deren Häuser oft nur wenige Meter von den Bahnschienen entfernt stehen. Die polternden Züge gefährden auch den Welterbe-Status im Oberen Mittelrheintal – darauf weist die FWG/FBL Braubach-Loreley hin und nimmt dies zum Anlass, dem Verbandsgemeinderat Loreley einen Beschlussvorschlag für eine Resolution vorzulegen, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal vor ...

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