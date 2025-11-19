Brauchtum auf der Kippe Fastnacht: Rettungsversuch für Braubacher Abendumzug 19.11.2025, 15:38 Uhr

i Nach der Auflösung des Braubacher Karnevalsvereins Hässte mich gefrocht schien der legendäre Abendumzug Geschichte. Doch nun startet die Stadt einen Rettungsversuch. Sascha Ditscher

Nach der Auflösung von Braubachs Karnevalsverein Hässte mich gefrocht schien der legendäre Abendumzug Geschichte. Doch nun startet die Stadt einen Rettungsversuch. Auch in St. Goarshausen bangt man um den Karnevalsumzug und ruft zur Mithilfe auf.

Vor gut sechs Wochen wurde es amtlich: Der Braubacher Karnevalsverein Hässte mich gefrocht löste sich nach 13 Jahren auf. Alljährlich organisierte der Verein den beliebten Abendumzug. Doch es konnte kein neuer Vorstand gefunden werden.Auch die Stadt winkte seinerzeit ab: „Gemeinsam mit dem Vorstand haben wir intensiv nach Nachfolgern gesucht und auch Gespräche mit privaten Betreibern für die After-Zug-Party geführt – leider ohne Erfolg“, ...







