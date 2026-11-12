Karneval startet im Einrich Faschingseröffnung in Katzenelnbogen voller Vorfreude Uschi Weidner 12.11.2026, 16:00 Uhr

i Sie bereiten sich auf den „großen Spaß“ in der Faschingszeit für ihre Mitbürger in der Faschingskampagne 2027 vor. Die Bürger sind gespannt auf die Termine. Uschi Weidner

In Katzenelnbogen ist die neue Karnevalssession mit dem 11.11. gestartet. Damit beginnt die närrische Zeit, für die die Flecker Fassenachtsweiber und der Herren-Elferrat wieder ein buntes Programm auf die Beine stellen. Die Veranstaltungen

Schon jetzt hatten sie Spaß: die Männer und Frauen des Orga-Teams, die Flecker Fassenachtsweiber und die Männer des Herren-Elferrats in Katzenelnbogen. Die Eröffnung war am Mittwoch, 11. November, im Vereinsheim des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach.Die Große Flecker Kappensitzung beginnt am Samstag, 30.







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