In Katzenelnbogen ist die neue Karnevalssession mit dem 11.11. gestartet. Damit beginnt die närrische Zeit, für die die Flecker Fassenachtsweiber und der Herren-Elferrat wieder ein buntes Programm auf die Beine stellen. Die Veranstaltungen
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Schon jetzt hatten sie Spaß: die Männer und Frauen des Orga-Teams, die Flecker Fassenachtsweiber und die Männer des Herren-Elferrats in Katzenelnbogen. Die Eröffnung war am Mittwoch, 11. November, im Vereinsheim des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach.Die Große Flecker Kappensitzung beginnt am Samstag, 30.