Direktkandidat Wahlkreis 7
Familientradition: Frank Schöberl tritt für die FDP an
Frank Schöberl kandidiert als Landtagskandidat der FDP im Wahlkreis 7 Diez-Nassau.
Johannes Koenig

Eine Vorliebe fürs Landleben, jahrzehntelange Erfahrung in der Wirtschaft und eine ungewöhnliche Idee für den zukünftigen Standort des  Diezer Rathauses. Das und mehr bringt der FDP-Landtagskandidat und gebürtige Diezer Frank Schöberl mit.

Lesezeit 3 Minuten
Eine „Familientradition“ wird „übertroffen“: Frank Michael Schöberl (60) kandidiert als FDP-Direktkandidat für den Wahlkreis 7 Diez-Nassau. Sein Vater, Franz, war für die FDP 20 Jahre lang ehrenamtlicher Beigeordneter im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Diez und 10 Jahre lang im Stadtrat.

