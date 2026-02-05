Direktkandidat Wahlkreis 7 Familientradition: Frank Schöberl tritt für die FDP an Johannes Koenig 05.02.2026, 06:00 Uhr

i Frank Schöberl kandidiert als Landtagskandidat der FDP im Wahlkreis 7 Diez-Nassau. Johannes Koenig

Eine Vorliebe fürs Landleben, jahrzehntelange Erfahrung in der Wirtschaft und eine ungewöhnliche Idee für den zukünftigen Standort des Diezer Rathauses. Das und mehr bringt der FDP-Landtagskandidat und gebürtige Diezer Frank Schöberl mit.

Eine „Familientradition“ wird „übertroffen“: Frank Michael Schöberl (60) kandidiert als FDP-Direktkandidat für den Wahlkreis 7 Diez-Nassau. Sein Vater, Franz, war für die FDP 20 Jahre lang ehrenamtlicher Beigeordneter im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Diez und 10 Jahre lang im Stadtrat.







