Der Prozess vor dem Amtsgericht Limburg beginnt mit einer Posse: Der Angeklagte wird aus dem Maßregelvollzug im rheinland-pfälzischen Andernach in Handschellen vorgeführt und nimmt neben seinem Rechtsanwalt Olaf Wolff im Gerichtssaal Platz. Als er darum bittet, dass ihm – wie üblich vor Gericht – die Handschellen abgenommen werden, müssen die Wachtmeister allerdings passen. Warum?

Die rheinland-pfälzischen Handschellen, sagt einer der Gerichtsbediensteten, hätten offenbar andere Schlösser als die hessischen. Man habe sämtliche zur Verfügung stehenden Schlüssel ausprobiert – gepasst habe bedauerlicherweise keiner. Also könne man dem Angeklagten die Handschellen nicht abnehmen. Und die Kollegen aus dem Nachbarbundesland seien nach Übergabe des Angeklagten sofort weggefahren.

Der 25-jährige Angeklagte indes reagiert gewitzt: Er ruckelt kurz mit der linken Hand und zieht sie in Sekundenschnelle aus der eisernen Umklammerung heraus. Richterin Michele Krämer quittiert die Selbsthilfe des Mannes mit einem zustimmenden Nicken, bittet ihn aber darum, nach Ende der Verhandlung die Hand wieder in die Schelle zu legen. Das verspricht der Angeklagte auch.

Bevor es dazu kommt, muss der 25-Jährige eine knappe dreiviertel Stunde Gerichtsverhandlung über sich ergehen lassen. Denn: Vor gut einem Jahr war er im Tal Josaphat in Limburg in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten fanden bei ihm einen größeren und mehrere kleinere Brocken Haschisch, eine Menge von insgesamt 30 Gramm. Die laut Konsumcannabisgesetz zulässige Höchstmenge von 25 Gramm war damit überschritten – der Fall landete daher vor Gericht.

Mit zehn Jahren nimmt er bereits Cannabis

Mit dem Gesetz, besonders mit dem Betäubungsmittelrecht, steht der Mann seit Längerem schon in Konflikt, wie ein Blick in die Vorstrafenakte des 25-Jährigen ergibt. Dort finden sich insgesamt fünf Einträge, unter anderem wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, Diebstahls, Beleidigung, räuberischer Erpressung und Trunkenheit im Straßenverkehr. Erst drei Monate vor dem Cannabisfund im Tal Josaphat hatte ihn das Amtsgericht Limburg wegen Drogendealens zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und ihn in eine Entzugsklinik geschickt. Das Gericht hatte verminderte Schuldfähigkeit festgestellt, weil der Mann unter dem Druck seiner Drogensucht gehandelt habe.

Der von Richterin Krämer verlesene Bericht der Klinik Nettegut in Andernach gibt den Blick frei auf eine fast schicksalhaft anmutende Lebensgeschichte. Der Mann wuchs in schwierigsten Verhältnissen der getrennt lebenden Eltern auf. Der Vater gewalttätig, die Mutter gleichgültig, landete er immer wieder in Kinderheimen. Mit zehn Jahren probierte er – offenbar aus Neugier – erstmals Cannabis aus, es folgten Alkohol sowie härtere Drogen und Aufputschmittel wie Kokain, MDMA, Amphetamin und Ketamin. Er nahm sie, um abzuschalten und zu entspannen, wie es in dem Bericht heißt.

Die Hauptschule verließ er nach der achten Klasse, den Abschluss machte er im Jugendgefängnis. Abstinenz lernte er nur im Knast kennen, nach der Entlassung fiel er in alte Verhaltensweisen zurück. Immerhin: Die Entzugsklinik stellte eine positive Prognose zu den Erfolgsaussichten der Drogentherapie.

Hohe Rückfallgeschwindigkeit

Warum er denn eine elektronische Feinwaage in seiner Umhängetasche dabei hatte, will Richterin Krämer von dem Angeklagten wissen. Antwort: Er habe eigentlich sichergehen wollen, dass er die zulässige Höchstmenge Cannabis, die er mit sich führen darf, nicht überschreitet. Leider habe er beim Kauf des Cannabis-Brockens vergessen, dass er noch einige kleinere Stücke in seiner Jacke dabei hatte. Auch sei die Feinwaage wohl nicht geeicht gewesen. Verteidiger Olaf Wolff regt daher an, das Überschreiten der Höchstmenge als fahrlässig und entsprechend strafmildernd zu bewerten.

Dem folgt Strafrichterin Krämer in ihrem Urteil allerdings nicht. Sie verhängt die von der Staatsanwaltschaft geforderten 100 Tagessätze Geldstrafe, weil der gefundene Cannabis-Brocken recht groß gewesen sei und er ein Überschreiten der Höchstmenge wohl in Kauf genommen habe. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer von einer hohen Rückfallgeschwindigkeit des Angeklagten gesprochen, sein Geständnis aber zu seinen Gunsten gewertet. Milde lässt die Richterin immerhin bei der Höhe der Tagessätze walten, die sie auf nur zwei Euro festlegt. Damit zahlt der Mann allerdings noch dreimal mehr, als er momentan monatlich zur Verfügung hat: Er erhält im Maßregelvollzug 64 Euro Taschengeld. Der Angeklagte nimmt das Urteil an, legt sich die Handschellen wieder an und lässt sich hinausführen.