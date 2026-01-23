Verteidiger fordert Freispruch Fall von Kinderpornografie am Amtsgericht Diez Thorsten Kunz 23.01.2026, 13:08 Uhr

i Ein Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis soll der Besitzer eines Accounts bei der Speicherplattform Dropbox sein, auf der 2024 kinderpornografisches Material hochgeladen worden war. Der Fall landete nun beim Amtsgericht Diez. Peter Steffen/dpa

Wir alle hinterlassen im Netz Spuren. Sollten diese Spuren strafbar sein, werden die Internetanbieter tätig. Nun in einem Fall von mutmaßlicher Kinderpornografie im Rhein-Lahn-Kreis. Die Verteidigung forderte am Amtsgericht Diez jetzt Freispruch.

Im Januar 2024 stellte ein Provider (zu Deutsch: Internetanbieter) in den USA den Upload einer Videodatei mit kinderpornografischem Inhalt auf der Speicherplattform Dropbox fest. Darauf zu sehen war ein acht- bis zehnjähriges Mädchen mit entblößtem Unterleib, der von vorne und von hinten explizit in verschiedenen Einstellungen gezeigt wurde.







