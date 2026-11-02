Theatergruppe mit Tradition
„Fairy-Tale“ aus Holzheim begeistert seit 40 Jahren
Was seit Jahren beeindruckt, sind die Kostüme und die selbst erstellten Kulissen der Theatergruppe „Fairy-Tale“ aus Holzheim.
Was seit Jahren beeindruckt, sind die Kostüme und die selbst erstellten Kulissen der Theatergruppe „Fairy-Tale“ aus Holzheim.
Rolf-Peter Kahl

Seit 40 Jahren verzaubert die Holzheimer Theatergruppe „Fairy-Tale“ die Region mit verschiedenen Stücken. Besonders für ihre Weihnachtsmärchen ist das Ensemble bekannt. Auch die Proben für dieses Jahr laufen schon auf Hochtouren.

Lesezeit 3 Minuten
Seit 1986 schreibt „Fairy-Tale“ aus Holzheim eine märchenhafte Erfolgsgeschichte: Ob mitreißendes Sommertheater für Erwachsene oder zauberhafte Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – das Theaterensemble begeistert seit Jahrzehnten sein Publikum. Besonders die alljährlichen Märchenaufführungen sind längst zu einer festen Tradition geworden und locken kleine und große Theaterfreunde aus der gesamten Region an.
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