Seit 40 Jahren verzaubert die Holzheimer Theatergruppe „Fairy-Tale“ die Region mit verschiedenen Stücken. Besonders für ihre Weihnachtsmärchen ist das Ensemble bekannt. Auch die Proben für dieses Jahr laufen schon auf Hochtouren.
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Seit 1986 schreibt „Fairy-Tale“ aus Holzheim eine märchenhafte Erfolgsgeschichte: Ob mitreißendes Sommertheater für Erwachsene oder zauberhafte Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – das Theaterensemble begeistert seit Jahrzehnten sein Publikum. Besonders die alljährlichen Märchenaufführungen sind längst zu einer festen Tradition geworden und locken kleine und große Theaterfreunde aus der gesamten Region an.