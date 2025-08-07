Unterwegs mit dem ADFC Limburg: Wo es für Radfahrer extrem brenzlig wird und einem Russisch-Roulette-Spiel gleicht. Dabei könnten viele Lösungen so einfach sein und schnell umgesetzt werden, um Hindernisse abzubauen.

Wer in Limburg mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht gute Waden, gute Nerven, Mut zum Risiko und am besten eine gelbe Sicherheitsweste, um überall auf sich aufmerksam zu machen. Denn nach wie vor ist die Mobilität auf zwei Rädern nicht gleichberechtigt und gefahrlos in der Stadt unterwegs. Das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer – vor allem von Autofahrern – birgt das eine Risiko, das andere bringen Streckenführungen, der Ausbau von Radwegen und die Beschilderungen sowie Markierungen mit sich. Ein Test mit den Mitgliedern des ADFC in Limburg, Oliver Moschner-Schweder und Klaus Wallrabenstein, zeigt einige Stellen, an denen es richtig brenzlig werden kann.

Achtung vor sich öffnenden Fahrertüren der Autos

Start auf dem Limburger Neumarkt. Bis zum ersten Hotspot sind es nur 200 Meter. Radler müssen in der Grabenstraße auf den Verkehr aus der Graupfortstraße warten. Ein Bus kommt. Der schafft die Kurve nur, wenn die wartenden Fahrradfahrer Platz machen. Sehr oft sind Radler zum Stopp gezwungen Warten, das müssen sie an vielen Stellen, sagt Oliver Moschner-Schweder. Oder wenigstens extrem Obacht geben.

Richtung Eschhofen geht es auf dem Schutzstreifen weiter, rechts parken Autos. Da kann schon mal eine Fahrertür aufgehen. Das heißt: Schutzstreifen versprechen Sicherheit, es gibt sie aber hier nicht. Immer wieder sind Radler zum Stopp gezwungen, weil die Führung der Fahrradwege, wenn es sie denn gibt, plötzlich im Nirwana endet. Ohne Markierung muss die Straße gequert werden. Der braust mit Tempo in den Ort.

i Erste Hürde nach 200 Metern: Der Bus muss Radler verdrängen, um aus der Graupfortstraße zu kommen. Uwe Röndigs

An anderer Stelle sind Ampelanlagen so geschaltet, dass natürlich der Autoverkehr den Vorrang hat. Das erlebt die Testgruppe auf dem Weg zur und an der B8 bei Lindenholzhausen am laufenden Band. An der Bundesstraße wurde nicht an Radfahrer gedacht. Das fängt schon bei der Breite der Fahrradwege an. Im Bereich des fünfspurigen Autobahnzubringers hat der Weg gerade mal 1,70 Meter Breite; zu wenig für entgegenkommende Fahrer – und dann keine Sicherung gegenüber brausenden Autofahrern, die die sicher mehr als Tempo 70 drauf haben. Von der rechten Seite zur Jugendherberge auf der Linken zu gelangen, ist schier unmöglich.

Die engen Serpentinen durchs Tal Josaphat runter, hinterher wieder rauf – das ist nur was für Insider, nicht aber für Gäste. Hier und da wird auf den Straßen mit Schildern und Farbe gearbeitet. Radwege werden an- und abgekündigt, in der Zeppelinstraße auf einer Strecke von 50 Metern gleich vier Mal. Gut, dass das die meisten Radfahrer gar nicht verstehen. Bei gefährlichen Radwege-Abschnitten fehlt die Farbe, wie in Linter; an anderen wird nicht mit Signal-Rot gespart.

Das Spiel heißt: „Finde den Fehler“

Oliver Moschner-Schweder weiß allerdings nicht, warum. An diesem Nachmittag spielt er mit den Mitfahrer in schöner Regelmäßigkeit das Spiel „Finde den Fehler“. Wie zum Beispiel in Blumenrod, wo an der Friedrich-Ebert-Straße eigentlich gleich zwei mit Fahrbahnteilern abgegrenzte Radwege ausgewiesen sind, das Parken des Lieferverkehrs verhindert das nicht. Eigentlich spannend wird es erst danach: „Die Holzheimer Straße ist für mich der blanke Horror“, sagt Klaus Wallrabenstein. Leicht abschüssig ist die Straße, rechts parkende Autos, die gern mal unbedacht zurücksetzen. Auch hier heißt es: Aufpassen!

i Achtung an der Schiede. Dichter Verkehr in alle Richtungen macht es den Radfahrern schwer, trotz Sicherungsstreifen. Uwe Röndigs

Außerdem: „Zu oft halten Vorbeifahrende die Abstände nicht ein“, ärgert sich Moschner-Schweder. „Man muss sich in Limburg gut bemerkbar machen.“ Das gilt vor allem für alle Straßen rund um den Bahnhof. Die Stadt Limburg ist für den Radverkehr geteilt, nicht durch die Lahn, sondern durch Bahnhof und Schiede. „Die Unterführung an der Eisenbahnstraße ist eine Zumutung an jeden Radfahrer“, klagt Klaus Wallrabenstein. Wer den Weg zwischen Bahn und Parkhaus kennt und überwindet, steht am Bahnhofsvorplatz wieder vor Problemen: Es heißt, irgendwie durchkommen.

Am Ende der Weiersteinstraße darf der Verkehr nur nach rechts abbiegen. Damit auch die Räder. Das ist aber die falsche Richtung. Die Diezer Straße sollte man mit Fahrrädern wohl eher meiden, das wurde auch einmal in der Stadtpolitik so gedacht und das Ausweichen auf die Schaumburger Straße und die Tilemannstraße empfohlen. „Ständig müssen Radler ausweichen und nicht der Autoverkehr“, stellt Moschner-Schweder fest. Das, findet er, sei grundsätzlich die falsche Idee; es gehe um die Gleichberechtigung der Verkehrsmittel, davon sei Limburg noch weit entfernt. Das wird auch auf der Ste.-Foy-Straße deutlich: zwei Spuren Linksabbieger, eine Spur Rechtsabbieger – dazwischen ein knapper Meter für Radfahrer. Wer sich und sein Rad liebt, der schiebt – zur Ampel. Danach wird es jedoch nicht einfacher. In der Hans-Wolf-Straße soll eine Mini-Abbiegespur für Zweiräder Probleme entschärfen. Doch bei dem Verkehr auf dieser und der Frankenstraße mit Einbahnregelung ist das Radfahren so etwas wie Russisches Roulette. Immer die bange Frage im Hintergrund: Hoffentlich gucken alle, auch die Fußgänger, die sich in der Frankenstraße zwischen die fahrenden und stehenden Autos quetschen und erschrocken über Radfahrer sind.

Es mangelt nicht an Konzepten

Was tun? „Viele Mängel und Hindernisse könnten schnell beseitigt werden“, sagt Moschner-Schweder. Bei anderen müssten das Land und die Kommunen mehr gemeinsam bewegen. Negativ-Beispiel: Ein Radweg an der Wiesbadener Straße wurde von Hessen mobil saniert, von der Stadt allerdings nicht. Warum? Insgesamt fehlt es den ADFC-Mitgliedern nicht an Konzepten, mit denen die Bedingungen für den Radverkehr in Limburg verbessert werden können. Es gibt sie schon, und einige Positivbeispiele sind auch da: eine „Fahrradstraße Seilerbahn“, die Alte Lahnbrücke, zusätzliche Parkständer an der Lahn auch. „Die Hälfte der Sicherheit besteht aus der störungsfreien Streckenführung“, sagt Moschner-Schweder. Und da muss noch jede Menge getan werden.