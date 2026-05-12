Geschicklichkeit war gefragt
Fahrrad-Turnier Oberneisen: Kinder zeigen ihr Können
Lang war die Schlange der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Startreihe beim Fahrrad-Geschicklichkeitsturnier des OASC
Lang war die Schlange der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Startreihe beim Fahrrad-Geschicklichkeitsturnier des OASC in Oberneisen.
Christopher Kahl

Konzentration und ein sicherer Umgang mit dem Rad: Das Fahrradgeschicklichkeitsturnier in Oberneisen verlangte den kleinen Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder einiges ab. Dabei standen vor allem Spaß, Sicherheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Lesezeit 2 Minuten
Kinderlachen, klappernde Fahrradhelme und jede Menge Begeisterung bestimmten am vergangenen Wochenende das Bild vor der Turnhalle in Oberneisen. Der OASC – Oberneiser Automobil Sportclub – hatte erneut zum beliebten Fahrradgeschicklichkeitsturnier eingeladen und durfte sich über eine starke Beteiligung freuen.

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