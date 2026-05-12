Konzentration und ein sicherer Umgang mit dem Rad: Das Fahrradgeschicklichkeitsturnier in Oberneisen verlangte den kleinen Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder einiges ab. Dabei standen vor allem Spaß, Sicherheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt.
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Kinderlachen, klappernde Fahrradhelme und jede Menge Begeisterung bestimmten am vergangenen Wochenende das Bild vor der Turnhalle in Oberneisen. Der OASC – Oberneiser Automobil Sportclub – hatte erneut zum beliebten Fahrradgeschicklichkeitsturnier eingeladen und durfte sich über eine starke Beteiligung freuen.