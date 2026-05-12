Geschicklichkeit war gefragt Fahrrad-Turnier Oberneisen: Kinder zeigen ihr Können Christopher Kahl 12.05.2026, 18:00 Uhr

i Lang war die Schlange der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Startreihe beim Fahrrad-Geschicklichkeitsturnier des OASC in Oberneisen. Christopher Kahl

Konzentration und ein sicherer Umgang mit dem Rad: Das Fahrradgeschicklichkeitsturnier in Oberneisen verlangte den kleinen Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder einiges ab. Dabei standen vor allem Spaß, Sicherheit und Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Kinderlachen, klappernde Fahrradhelme und jede Menge Begeisterung bestimmten am vergangenen Wochenende das Bild vor der Turnhalle in Oberneisen. Der OASC – Oberneiser Automobil Sportclub – hatte erneut zum beliebten Fahrradgeschicklichkeitsturnier eingeladen und durfte sich über eine starke Beteiligung freuen.







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