Bahnverkehr in Rhein-Lahn Fahrplanwechsel bringt für Region Vor- und Nachteile Hans-Peter Günther 13.12.2025, 06:00 Uhr

Auf der einen Seite eine verbesserte ICE-Verbindung nach Brüssel, auf der anderen Seite ein wegfallender, umsteigefreier Zuglauf von Limburg nach München: Der neue Fahrplan in der Region Diez/Limburg bringt so einige Änderungen mit sich.

Der Fahrplanwechsel am Sonntag, 14. Dezember, bringt im Fernverkehr ab Limburg Süd positive wie negative Veränderungen. Insgesamt 29-tägliche ICE-Halte sichern der Region Diez/Limburg weiterhin eine dichte und attraktive Anbindung an das nationale und internationale Bahnnetz.







