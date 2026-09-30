Wahl von Emser Stadtchef
Fahrplan für Wahl des Emser Stadtbürgermeisters steht
Die Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau hat Oliver Krügel für sich entschieden. Jetzt informierte e
Die Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau hat Oliver Krügel für sich entschieden. Jetzt informierte er über den Zeitplan für die Wahl seines Nachfolgers als Stadtbürgermeister.
Andreas Galonska

Oliver Krügel kommt und geht: Im neuen Jahr wird er neuer VG-Bürgermeister in Bad Ems-Nassau, sein Amt als Stadtbürgermeister gibt er etwas später ab. Nun legte er den Zeitplan für die Wahl vor.

Lesezeit 2 Minuten
Oliver Krügel hatte schon vor seiner Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau am 20. September erklärt, dass er sein jetziges Amt als Emser Stadtbürgermeister nur für eine kurze Übergangszeit weiterführen will. Nun informierte der CDU-Politiker in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und des Bauausschusses der Stadt Bad Ems über den Zeitplan für die Wahl seines Nachfolgers.
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