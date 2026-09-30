Wahl von Emser Stadtchef Fahrplan für Wahl des Emser Stadtbürgermeisters steht Andreas Galonska 30.09.2026, 13:00 Uhr

i Die Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau hat Oliver Krügel für sich entschieden. Jetzt informierte er über den Zeitplan für die Wahl seines Nachfolgers als Stadtbürgermeister. Andreas Galonska

Oliver Krügel kommt und geht: Im neuen Jahr wird er neuer VG-Bürgermeister in Bad Ems-Nassau, sein Amt als Stadtbürgermeister gibt er etwas später ab. Nun legte er den Zeitplan für die Wahl vor.

Oliver Krügel hatte schon vor seiner Wahl zum neuen Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau am 20. September erklärt, dass er sein jetziges Amt als Emser Stadtbürgermeister nur für eine kurze Übergangszeit weiterführen will. Nun informierte der CDU-Politiker in einer gemeinsamen Sitzung des Haupt- und des Bauausschusses der Stadt Bad Ems über den Zeitplan für die Wahl seines Nachfolgers.







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