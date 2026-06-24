Auf- und Abfahrten von Bundesstraßen oder Autobahnen sind immer besonders gefährlich. Das zeigt das aktuelle Beispiel in Lahnstein, als der Zusammenstoß eines Lkw und eines Autos den Verkehr auf der B42 und auch in der Stadt lahmlegte.
Lesezeit 1 Minute
Am Dienstagmorgen, 23. Juni, legte ein Unfall auf der B42 den Verkehr auf der Bundesstraße und auch teils in Lahnstein lahm. Dabei stießen ein Auto und ein Lkw so zusammen, dass die B42 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden musste. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.