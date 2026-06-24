Crash auf B42 in Lahnstein Fahrfehler sorgt für stundenlange Vollsperrung Daniel Rühle 24.06.2026, 12:30 Uhr

i Die Polizei musste am Dienstagmorgen, 23. Juni, wegen eines Unfalls bei Lahnstein die B42 komplett absperren. Stefan Puchner/dpa. dpa

Auf- und Abfahrten von Bundesstraßen oder Autobahnen sind immer besonders gefährlich. Das zeigt das aktuelle Beispiel in Lahnstein, als der Zusammenstoß eines Lkw und eines Autos den Verkehr auf der B42 und auch in der Stadt lahmlegte.

Am Dienstagmorgen, 23. Juni, legte ein Unfall auf der B42 den Verkehr auf der Bundesstraße und auch teils in Lahnstein lahm. Dabei stießen ein Auto und ein Lkw so zusammen, dass die B42 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden musste. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.







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