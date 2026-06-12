Havarie am Braubacher Grund Fahrfehler, Rettung, Kosten: Hintergründe zum Einsatz Mira Zwick 12.06.2026, 18:00 Uhr

i Mit "Person im Wasser" wurden die Wehren der VG Loreley und der VG Rhein-Mosel alarmiert. Eine Havarie auf dem Braubacher Grund war dem Einsatz vorausgegangen. Mira Zwick

Ein festgefahrenes Sportboot zwischen Braubach und Spay, ein Mann im Rhein und ein Großeinsatz mit Feuerwehr, Polizei und Schifffahrtsamt. Nach der Rettung stellen sich viele Fragen: Wie konnte es dazu kommen – und wer trägt die Kosten?

Zwei Hubschrauber kreisten am Montagvormittag über dem Rhein zwischen Braubach, Brey und Spay, rund 20 Einsatzkräfte der Wehren der Verbandsgemeinden Loreley und Rhein-Mosel waren mit Fahrzeugen und ihren Rettungsbooten vor Ort. Der Grund: Über den Notruf war eine Person im Wasser gemeldet worden, der Kopf sei unter Wasser, berichtet Michael Gohmann , Wehrleiter der Feuerwehr der VG Rhein-Mosel, der den Einsatz leitete.







Artikel teilen

Artikel teilen