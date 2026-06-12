Ein festgefahrenes Sportboot zwischen Braubach und Spay, ein Mann im Rhein und ein Großeinsatz mit Feuerwehr, Polizei und Schifffahrtsamt. Nach der Rettung stellen sich viele Fragen: Wie konnte es dazu kommen – und wer trägt die Kosten?
Lesezeit 4 Minuten
Zwei Hubschrauber kreisten am Montagvormittag über dem Rhein zwischen Braubach, Brey und Spay, rund 20 Einsatzkräfte der Wehren der Verbandsgemeinden Loreley und Rhein-Mosel waren mit Fahrzeugen und ihren Rettungsbooten vor Ort. Der Grund: Über den Notruf war eine Person im Wasser gemeldet worden, der Kopf sei unter Wasser, berichtet Michael Gohmann, Wehrleiter der Feuerwehr der VG Rhein-Mosel, der den Einsatz leitete.