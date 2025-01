Straftat in Staffel Fahrer wegen Überfall auf Edeka-Markt verurteilt Rolf Goeckel 29.01.2025, 17:00 Uhr

i Ein Überfall auf den Staffeler Edeka-Markt vor drei Jahren beschäftigte jüngst das Jugendschöffengericht am Limburger Amtsgericht. Johannes Koenig

Er kutschierte seine Kumpels zum Edeka-Markt in Staffel, damit diese den Supermarkt überfallen können, und sollte dafür 1000 Euro bekommen. Daraus wurde nichts. Das Jugendschöffengericht in Limburg hat den 27-Jährigen nun verurteilt.

Wegen der Teilnahme an einem Überfall auf den Edeka-Markt in Staffel am 27. Dezember 2021 hat das Jugendschöffengericht am Limburger Amtsgericht einen 27-jährigen Mann aus Diez verurteilt. Er erhielt wegen Beihilfe zur versuchten räuberischen Erpressung eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen