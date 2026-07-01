Petition gegen Raser in Diez
Fahrbahnschwellen sollen Tempo „Am Geisenberg“ drosseln
Wolfgang Kollmann überreicht Stadtbürgermeisterin Annette Wick die Petition Gegen Raser „Am Geisenberg".
Wolfgang Kollmann überreicht Stadtbürgermeisterin Annette Wick die Petition Gegen Raser „Am Geisenberg".
Gerd Beule

Seit Beginn der Bauarbeiten an der Aarbrücke in Diez müssen Anwohner „Am Geisenberg“ mit erhöhter Verkehrsbelastung durch die eingerichtete Umleitung zurechtkommen. Nun haben sie Stadtbürgermeisterin Annette Wick eine Petition überreicht.

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„Steter Tropfen höhlt den Stein“, weiß schon der Volksmund. Diesen Vorsatz haben sich offenbar auch Anwohner der Straße „Am Geisenberg“ in Diez zu Herzen genommen und rund 50 Unterschriften für eine Petition gesammelt, die vergangene Woche Stadtbürgermeisterin Annette Wick überreicht wurde.

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