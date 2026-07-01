Petition gegen Raser in Diez Fahrbahnschwellen sollen Tempo „Am Geisenberg“ drosseln Johannes Koenig 01.07.2026, 20:00 Uhr

i Wolfgang Kollmann überreicht Stadtbürgermeisterin Annette Wick die Petition Gegen Raser „Am Geisenberg". Gerd Beule

Seit Beginn der Bauarbeiten an der Aarbrücke in Diez müssen Anwohner „Am Geisenberg“ mit erhöhter Verkehrsbelastung durch die eingerichtete Umleitung zurechtkommen. Nun haben sie Stadtbürgermeisterin Annette Wick eine Petition überreicht.

„Steter Tropfen höhlt den Stein“, weiß schon der Volksmund. Diesen Vorsatz haben sich offenbar auch Anwohner der Straße „Am Geisenberg“ in Diez zu Herzen genommen und rund 50 Unterschriften für eine Petition gesammelt, die vergangene Woche Stadtbürgermeisterin Annette Wick überreicht wurde.







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