Seit 25 Jahren „Fahr zur Aar“: Tausende waren dabei Uli Pohl 03.06.2026, 16:00 Uhr

Autofreie Raderlebnistage sind regionale Aktionstage, bei denen Straßenabschnitte für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Die Strecken gehören für einen Tag exklusiv Radfahrern, Inlineskatern, Fußgängern und Rollstuhlfahrern. Auch im Aartal.

„Fahr zur Aar“ hat auch 25 Jahre nach der Premiere 2001 seinen guten Ruf als willkommenes Ausflugsziel im Rahmen der autofreien Tage gehalten. Das machte die Veranstaltung am vergangenen Sonntag deutlich, als trotz der anfangs schlechten Witterung einige Tausend Menschen das Aartal zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt mit dem Rad erkundeten.







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