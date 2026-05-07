Fahrradfahrer und Fußgänger haben Vorrang: Ende Mai heißt es wieder „Autofrei und Spaß dabei“, wenn die beliebte Veranstaltung „Fahr zur Aar“ aufwieder stattfindet. Und das, obwohl der autofreie Tag zwischendurch auf der Kippe stand.
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„Autofrei und Spaß dabei“, unter diesem Motto laden die beiden Kreise Rheingau-Taunus und Rhein-Lahn sowie die Gemeinden und Städte im Aartal am Sonntag, 31. Mai, zum Erlebnistag ins Aartal zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt ein. Nachdem „Fahr zur Aar“ im vergangenen Jahr aufgrund erhöhter Sicherheitsauflagen abgesagt werden musste, haben die beteiligten Kommunen für dieses Jahr ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet, das möglichen ...