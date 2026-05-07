Autofreier Tag 
„Fahr zur Aar“ lädt zur Tour durch das Aartal ein
Am 31. Mai sind alle Radler zum autofreien Tag im Aartal willkommen. Die 39 Kilometer lange Strecke ist aufgrund ihres flachen V
Am 31. Mai sind alle Radler zum autofreien Tag im Aartal willkommen. Die 39 Kilometer lange Strecke ist aufgrund ihres flachen Verlaufs besonders für Familien geeignet.
Uli Pohl

Fahrradfahrer und Fußgänger haben Vorrang: Ende Mai heißt es wieder „Autofrei und Spaß dabei“, wenn die beliebte Veranstaltung „Fahr zur Aar“ aufwieder stattfindet. Und das, obwohl der autofreie Tag zwischendurch auf der Kippe stand.

Lesezeit 3 Minuten
„Autofrei und Spaß dabei“, unter diesem Motto laden die beiden Kreise Rheingau-Taunus und Rhein-Lahn sowie die Gemeinden und Städte im Aartal am Sonntag, 31. Mai, zum Erlebnistag ins Aartal zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt ein. Nachdem „Fahr zur Aar“ im vergangenen Jahr aufgrund erhöhter Sicherheitsauflagen abgesagt werden musste, haben die beteiligten Kommunen für dieses Jahr ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet, das möglichen ...

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Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

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