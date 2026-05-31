Zwischen Diez und Taunusstein „Fahr zur Aar“ kommt nach Regen ins Rollen Uli Pohl 31.05.2026, 17:30 Uhr

i Papa und Kind sind auf der Bundesstraße zwischen Flacht und Niederneisen unterwegs. "Fahr zur Aar" gilt als beliebte Familienveranstaltung. Uli Pohl

Bei „Fahr zur Aar“ gehört die B54 zwischen Diez und Taunusstein-Bleidenstadt für einen Tag den Radfahrern. Auf und entlang der 39 Kilometer langen Strecke wurde auch in diesem Jahr wieder eine Menge geboten.

Nach durchwachsenem Start mit Regenschauern säumten gegen Sonntagmittag die Radler die B54. Zu Beginn meinte es das Wetter nicht besonders gut mit „Fahr zur Aar 2026“. 2001 zum ersten Mal veranstaltet, lockt der autofreie Tag Jahr für Jahr am letzten Sonntag im Mai die rollenden Besucher an.







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