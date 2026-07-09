Weiter Streit um Radbus Fährt bald in Dörscheid kein Bus mehr am Wochenende? Marta Fröhlich 09.07.2026, 12:53 Uhr

i Ob in Dörscheid zukünftig am Wochenende ein Bus fährt, darum gibt es gerade Streit zwischen dem VRM und der Ortsgemeinde. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Seit April fährt die Linie 505 am Wochenende mit Fahrradanhänger auch durch Dörscheid – und sorgt für Probleme. VRM sagt, die Ortsgemeinde soll eine Entscheidung mit Folgen treffen. Jetzt redet Ortschef Oliver Rink Klartext.

Für den VRM ist die Sache mit dem Radbus klar. Entweder fährt die Linie 505, die zwischen St. Goarshausen und Nastätten pendelt, am Wochenende mit dem Fahrradanhänger durch Dörscheid oder eben gar nicht. Im ÖPNV-Ausschuss des Rhein-Lahn-Kreises hatte Stephan Pauly, Geschäftsführer des VRM, zum Thema Stellung bezogen, nachdem Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, dem VRM mangelnde Werbung für den Radbus vorgeworfen hatte.







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