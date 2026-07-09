Weiter Streit um Radbus 
Fährt bald in Dörscheid kein Bus mehr am Wochenende?
Ob in Dörscheid zukünftig am Wochenende ein Bus fährt, darum gibt es gerade Streit zwischen dem VRM und der Ortsgemeinde.
Ob in Dörscheid zukünftig am Wochenende ein Bus fährt, darum gibt es gerade Streit zwischen dem VRM und der Ortsgemeinde.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Seit April fährt die Linie 505 am Wochenende mit Fahrradanhänger auch durch Dörscheid – und sorgt für Probleme. VRM sagt, die Ortsgemeinde soll eine Entscheidung mit Folgen treffen. Jetzt redet Ortschef Oliver Rink Klartext.

Lesezeit 4 Minuten
Für den VRM ist die Sache mit dem Radbus klar. Entweder fährt die Linie 505, die zwischen St. Goarshausen und Nastätten pendelt, am Wochenende mit dem Fahrradanhänger durch Dörscheid oder eben gar nicht. Im ÖPNV-Ausschuss des Rhein-Lahn-Kreises hatte Stephan Pauly, Geschäftsführer des VRM, zum Thema Stellung bezogen, nachdem Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, dem VRM mangelnde Werbung für den Radbus vorgeworfen hatte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren