Kunst im Seniorenheim „Facetten des Lebens“: Ausstellung in Hahnstätten Uschi Weidner 03.12.2025, 15:00 Uhr

i Sehr stolz präsentierten sich die Menschen in der Einrichtung vor dem Kunstwerk: Claudia Brandstädter (von links), Jennifer Toth, das Führungsteam mit Einrichtungsleiter Gerrit Will und Bewohnern Uschi Weidner

Viele Künstler lieben die Abgeschiedenheit und malen im Stillen ihre Werke. Ein besonderes Projekt entwickelte nun die Niederneisener Malerin Claudia Brandstädter. Gemeinsam mit Bewohnern des Seniorenheims in Hahnstätten erschuf sie ein Kunstwerk.

Die Ausstellungseröffnung der Malerin Claudia Brandstädter war geprägt von der Anwesenheit der älteren Menschen, die in dem Seniorenheim der „DOREAFAMILIE“ in Hahnstätten leben. Für sie war es ein besonderes Erlebnis, an einem Bild mitzuwirken, welches Claudia Brandstädter hier vorbereitet hatte und auf welchem jeder, der mutig war, seine Pinselstriche aufbringen konnte.







