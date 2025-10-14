Evangelisches Dekanat übernimmt vier neue Kitas

Die ehrenamtlichen Kirchenvorstände in Personal- und Finanzierungsangelegenheiten – dies ist der Hintergrund einer Entscheidung des evangelischen Dekanats Nassauer Land. Betroffen sind vier Kitas im Kreis.

Ab 1. Januar 2026 übernimmt das evangelische

Dekanat Nassauer Land die Trägerschaft für vier zusätzliche Kindertagesstätten

(Kitas); dabei handelt es sich um das Kinderhaus Rappelkiste in Bornich, den

evangelischen Kindergarten Friedland sowie die die evangelischen Kindergärten

Allerheiligenberg und „Villa Kunterbunt“ in Lahnstein.