Die ehrenamtlichen Kirchenvorstände in Personal- und Finanzierungsangelegenheiten – dies ist der Hintergrund einer Entscheidung des evangelischen Dekanats Nassauer Land. Betroffen sind vier Kitas im Kreis.
Ab 1. Januar 2026 übernimmt das evangelische Dekanat Nassauer Land die Trägerschaft für vier zusätzliche Kindertagesstätten (Kitas); dabei handelt es sich um das Kinderhaus Rappelkiste in Bornich, den evangelischen Kindergarten Friedland sowie die die evangelischen Kindergärten Allerheiligenberg und „Villa Kunterbunt“ in Lahnstein.